Inter-Genoa, nuovo giro di tamponi ad Appiano. Sintomi assenti o lievi per i positivi

Sospiro di sollievo per Antonio Conte e l’Inter. Il giro di tamponi effettuato nella giornata di giovedì ha dato esito negativo, nessun componente della squadra è risultato contagiato dopo la positività di Marotta, Ausilio, Antonello, Capellini e un componente dello staff.

Come riportato dal Corriere dello Sport, oggi ci sarà un’altra tornata di test: i risultati arriveranno in tarda serata, massimo domani mattina. I giocatori attenderanno l’esito in ritiro. Contatti diretti e prolungati tra squadra e dirigenza non ce ne sono stati, ma l’allerta però resta massima. Tra i dirigenti che hanno contratto il virus la situazione è sotto controllo, sintemi assenti o lievi per chi è risultato positivo.

