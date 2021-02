Le probabili formazioni di Inter-Genoa: ancora Eriksen. Un solo dubbio per Conte

Niente sconti. Antonio Conte non ha alcuna intenzione di stravolgere l’11 iniziale che ha fatto benissimo contro Lazio e Milan nelle ultime due uscite di campionato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, contro il Genoa toccherà agli stessi. Fatta eccezione per Hakimi, che salterà il match per squalifica: sulla corsia esterna di destra Darmian è favorito su Young.

Davanti ad Handanovic confermato il trio Skriniar-De Vrij-Bastoni. A centrocampo Eriksen partirà ancora una volta titolare al fianco di Brozovic e Barella, Perisic completerà sulla sinistra il quintetto. In attacco spazio alla LuLa. Niente turnover quindi, con tutti e 4 i diffidati (Bastoni, Barella, Brozovic e Lukaku) regolarmente in campo.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Zappacosta, Zajc, Rovella, Strootman, Criscito; Scamacca, Shomurodov.

DAL RINNOVO AI SEGRETI DELLA LULA: L’INTERVISTA A LAUTARO >>>