L’Inter, dopo 10 anni, guarda tutti dall’alto. La squadra nerazzurra, reduce dal derby vinto per 0-3 sul Milan, è per molti la grande favorita per lo scudetto. Merito soprattutto dei gol di Lukaku e di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, alla vigilia della sfida di campionato contro il Genoa, tra passato presente e futuro.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA >>>