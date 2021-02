Ferri: “Inter, non parlerei di fuga: non ci sono partite facili. Eriksen? Conte non aveva preconcetti”

A giudicare dalla progressione della situazione di classifica delle ultime (almeno) tre settimane, parlare di fuga dell’Inter pare il minimo: non è dello stesso avviso, però, Riccardo Ferri, ex calciatore nerazzurro, che, ai microfoni di TMW Radio ha così parlato del campionato dei nerazzurri: “Non parlerei di fuga, sono delle opportunità certo, ma il Genoa ha fatto solo un punto meno dell’Inter da quando c’è Ballardini, ed è una squadra che sta bene fisicamente – analizza – Di partite facili quest’anno non ne ho viste, le cosiddette provinciali hanno la propria identità. Sicuramente sarà un weekend da sfruttare, ma l’avversario non è facile da superare”.

Altro tema in grande voga in questi ultimi tempi è la rinascita di Christian Eriksen. Ferri la commenta così: “Non credo che Conte parta con certi preconcetti e voglia farsi male da solo – spiega – Vero che era uscito dal progetto, ma dopo c’è stato il cambio di direzione e nel frattempo un Eriksen che si è sempre comportato da professionista e un Conte che probabilmente non credeva potesse dare qualcosa in più. Quando è successo, l’ha inserito, e il danese si è calato nella parte. Lo stesso vale per Perisic, migliorato tatticamente e in questo momento anche lui valore aggiunto”.

LEGGI L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI ZE ELIAS>>>