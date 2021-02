Adani sull’Inter: “Bene in Italia, sempre male in Europa: prenda esempio dall’Atalanta”

Lele Adani, ex difensore nerazzurro e ora opinionista per Sky, ha parlato, senza lesinare le critiche, dell’Inter durante una diretta Twitch su Bobo TV.

Adani ha dichiarato: “Le coppe europee mettono in luce la verità, fanno risaltare tutto. L’Inter è prima in campionato, ma è arrivata ultima nel girone di Champions League. Certo, i nerazzurri stanno crescendo bene, il percorso è buono, ma in Europa escono sempre nelle fasi iniziali della competizione. Significa che devi rinnovare le idee, come fa l’Atalanta. I bergamaschi sono l’esempio da seguire in coppa. Hanno realizzato il proprio sogno e sono stati in grado di viverlo bene. Non hanno rinunciato alle loro idee innovative per niente e per nessuno, sono loro la linea guida da seguire per fare bene anche oltre confine”.

