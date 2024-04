Inter, Taremi trascina il Porto: nuovo gol che vale la finale di Coppa

Come auspicato in primis da Sergio Conceicao, Mehdi Taremi sta per chiudere la sua avventura al Porto con grande professionalità. L’attaccante iraniano, per la seconda partita consecutiva, è andato a segno. Dopo la rete allo scadere contro il Famalicão in campionato, anche in Coppa di Portogallo il centravanti si è ripetuto.

Nel match di ritorno vinto per 3-1 contro il Guimarães, Taremi ha messo a segno dagli 11 metri il gol del momentaneo pareggio. Un partita che aveva visto il Porto subito sotto nel risultato dopo un solo minuto di gioco, prima della rimonta iniziata dall’iraniano e completata da Francisco Conceicao e Pepe. Una vittoria preziosa per i portoghesi che il prossimo 26 maggio si giocheranno la finale con lo Sporting CP.

Un ottimo momento per Taremi che veniva da un periodo sicuramente complicato. Dopo il ritorno dalla Coppa d’Asia, l’attaccante che la prossima estate passerà all’Inter a costo zero era stato inizialmente accantonato da Conceicao. Una serie di esclusioni del tecnico nei suoi confronti che in Portogallo hanno fatto discutere, ma che per il bene della squadra sono state prontamente cancellate.