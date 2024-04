CdS insiste su Zhang: “Sarà prestito ponte, vuole vendere”

Stiamo per entrare nei giorni cruciali per il futuro dell’Inter. Tra poco più di un mese, come sappiamo, scadrà il termine del 20 maggio entro il quale Steven Zhang dovrà restituire il finanziamento ricevuto da Oaktree nel 2021.

Un prestito da 275 milioni di euro che con gli interessi è schizzato in soli tre anni sui 380 milioni. Stando alle indiscrezioni delle scorse ore, una volta sfumata la possibilità di riscadenzare il rifinanziamento in avanti, avrebbe preso decisamente quota la possibilità di ottenere un nuovo prestito presso altri soggetti e restituire subito la quota pattuita al fondo statunitense.

Una strategia che il Corriere dello Sport questa mattina ha definito come ‘operazione ponte’. Secondo il quotidiano romano, infatti, l’obiettivo di Zhang non sarebbe quello di tenersi l’Inter ad ogni costo, bensì di avere a disposizione un ampio spazio di manovra per mettere a segno una cessione che risulti il più vantaggiosa possibile.

Il presidente nerazzurro, secondo il Corriere, ha in cantiere un prestito ponte con una “precisa prospettiva: vendere, ottenendo il massimo”.