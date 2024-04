Inter, nuovo ostacolo Gudmundsson. Ma Ausilio ha una scorciatoia

Prosegue il forte inseguimento dell’Inter nei confronti di Albert Gudmundsson. L’attaccante del Genoa in questa stagione ha messo a segno numeri straordinari, come certificato dai 13 gol siglati in campionato sino a questo momento.

Anche da qui nasce il corteggiamento del club nerazzurro che vede in lui l’innesto perfetto per Simone Inzaghi, un attaccante dotato di grande tecnica e imprevedibilità, specialmente nell’uno contro uno. Il vero ostacolo, oltre alla valutazione che oscilla tra i 35 e 40 milioni di euro, è rappresentato dalla concorrenza della Premier League.

Specialmente il Tottenham, che con il Genoa ha già concluso lo scorso gennaio l’affare Dragusin, segue con interesse il ragazzo islandese che da sempre sogna di poter giocare in Inghilterra. Una speranza, questa, che il ds Piero Ausilio spera di poter dissuadere con un’offerta irrifiutabile per il calciatore.

In particolare, come scritto da Tuttosport, il dirigente dell’Inter nutre ottimi rapporti con la GG11, l’agenzia che cura gli interessi di Gudmundsson e con la quale ha portato a termine l’affare Buchanan a gennaio. Una relazione che potrebbe favorire il buon esito della trattativa, solamente una volta dopo aver raggiunto l’accordo economico con il Genoa.