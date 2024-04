Inter, bus scoperto da San Siro al Duomo: ok UFFICIALE, tutte le date

Dopo la riunione operativa di ieri che ha visto protagonisti Alessandro Antonello e Beppe Marotta, l’Inter ha incassato il via libera definitivo in prefettura per quanto riguarda il piano di sicurezza per la festa Scudetto.

Come da tradizione, il club nerazzurro – una volta conquistato aritmeticamente il Tricolore – potrà esibire la propria vittoria a tutta Milano, in un lungo corteo che avrà inizio da San Siro sino ad arrivare in piazza Duomo. Nel caso in cui il titolo arrivasse lunedì sera nel derby contro il Milan, la sfilata verrebbe programmata per il giorno successivo. Altrimenti discorso rinviato al post-partita di Inter-Torino del weekend successivo, in attesa di scoprire (domani l’ufficialità della Lega) se si giocherà di sabato o domenica.

Tornando al primo scenario, quello in cui l’Inter andrebbe a vincere lo Scudetto nel derby, secondo La Gazzetta dello Sport la Curva Nord avrebbe già organizzato per lunedì notte un corteo da Cairoli al Duomo, come preludio alla grande festa del giorno successivo.

La vera e propria celebrazione, invece, avverrà il prossimo 19 maggio in occasione di Inter-Lazio quando ai nerazzurri verrà consegnato al termine del match di San Siro l’ambito Scudetto, prima del concertone finale con celebri artisti italiani di comprovata fede nerazzurra.