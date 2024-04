La TOP 11 della Serie A fa discutere: assenze Inter pesanti

Non è stata particolarmente gradita dai tifosi dell’Inter la top 11 selezionata da Dazn la scorsa domenica al termine del posticipo pareggiato dai nerazzurri contro il Cagliari. In una stagione dominata dalla squadra di Simone Inzaghi in lungo e in largo, dalle preferenze di Stramaccioni, Pazzini e Stefano Borghi sono stati selezionati solamente quattro interisti nella migliore formazione di questa Serie A.

Oltre a Bastoni, unico nerazzurro della linea a quattro dei difensori, sono stati scelti Calhanoglu e Barella a centrocampo, mentre il solo Lautaro Martinez in avanti. Incredibile come nella formazione di quest’anno possano mancare calciatori come Dimarco, Mkhitaryan e Thuram. Soprattutto perché in questa top 11 sono stati scelti calciatori come Chiesa, Theo Hernandez, Di Lorenzo o Pellegrini che non hanno certo disputato le loro migliori annate di sempre.

Questa la top 11 della Serie A secondo Dazn: