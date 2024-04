Inter, doppio BLITZ di Ausilio a Barcellona e Manchester

E’ stata una settimana ricca di spostamenti per il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio. Il ds nerazzurro, in occasione delle sfide di ritorno dei quarti di finale di Champions League, è partito in missione prima a Barcellona per il match tra i blaugrana e il Paris Saint Germain, e ieri sera a Manchester per City-Real Madrid.

Un viaggio mosso ovviamente dal costante lavoro di mercato svolto dal ds interista, ma nel quale il direttore concretamente non si è mosso per un solo calciatore. Ausilio, come spiegato da La Gazzetta dello Sport, ha sfruttato l’occasione per incontrare colleghi e agenti. Ma non solo, perché quotidianamente all’Inter vengono proposti numerosi calciatori e il dirigente ha voluto ulteriormente schiarirsi le idee su certi obiettivi reali per la prossima estate.