Juventus STANGATA sul caso Ronaldo: “19,5 milioni di arretrati”

Brutte notizie in arrivo per la Juventus. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero ha appena ricevuto l’esito della sentenza del Collegio Arbitrale sul caso stipendi in seguito alla richiesta presentata da Cristiano Ronaldo.

A questo proposito, il portoghese ha vinto l’arbitrato sulla richiesta di arretrati pari a 19,5 milioni di euro dal club bianconero, in riferimento agli arretrati della seconda manovra stipendi risalente alla stagione 2020/21.

Una lunga battaglia legale tra Cristiano Ronaldo e la Juventus: dopo le udienze dello scorso 24 luglio e 21 novembre, il passato 5 febbraio si era tenuta l’udienza di discussione orale. Con qualche giorno di anticipo rispetto alla previsione iniziale del 22 aprile, quest’oggi è stata emessa la sentenza che condanna la Juventus a risarcire l’attaccante.

Come spiegato dalla rosea, la Juventus dovrà versare 9.774.166,66 milioni di euro più interessi a Cristiano Ronaldo, vale a dire l’incasso cui avrebbe avuto diritto il portoghese al netto di tasse e contributi.