Inter-Torino, UFFICIALE data e orario: l’annuncio della Serie A

Dopo tante ipotesi fatte negli ultimi giorni e un’attesa divenuta snervante, finalmente è stato annunciato il calendario della 34esima giornata del campionato di Serie A.

Nello specifico, con qualche ora di ritardo rispetto all’avviso iniziale, la Lega ha ufficializzato in questi istanti che Inter-Torino si giocherà sabato 27 aprile alle ore 15.00. Come spiegato negli ultimi giorni, l’obiettivo è quello di far conquistare lo scudetto della stagione 2023/24 ai nerazzurri al termine di una propria partita, evitando che la formazione nerazzurra possa festeggiare ‘dal divano’ il Tricolore in seguito a risultati di altre gare. La gara verrà trasmessa in esclusiva da Dazn e anticiperà Juventus-Milan, prevista per lo stesso giorno alle ore 18.00.

In realtà, in caso di vittoria nel derby contro il Milan, già lunedì 22 aprile al termine del derby l’Inter potrebbe aggiudicarsi aritmeticamente il ventesimo scudetto della sua storia, evitando di correre altri rischi a cinque giornate dalla fine di un campionato stradominato dai ragazzi di Simone Inzaghi.