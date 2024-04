Futuro Zhang, c’è la svolta: “Trattativa in chiusura”

Steven Zhang è vicino a ottenere il rifinanziamento per tenersi l’Inter. Il presidente nerazzurro, chiamato a ripagare il fondo statunitense Oaktree per circa 380 milioni entro il prossimo 20 maggio, è a un passo dalla chiusura della trattativa con un altro soggetto americano.

Si tratta del fondo Usa Pimco. Marco Barzaghi scrive che Zhang sta chiudendo per un nuovo finanziamento e la sua indiscrezione viene confermata da Carlo Festa su X: “Inter, Zhang a un passo dal rifinanziamento. Il fondo Usa Pimco, come indicato dal collega Marzo Barzaghi, è ormai vicino all’accordo. C’erano state discussioni anche con HayFin Capital e Ares, ma poi Pimco è andato in due diligence“.