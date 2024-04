Skriniar ai saluti. In Francia: “Psg insoddisfatto per un motivo”

Milan Skriniar è sempre più vicino a salutare Parigi. Dopo essersi unito al Psg l’estate scorsa salutando l’Inter a parametro zero, il difensore slovacco sta vivendo una stagione molto difficile, contraddistinta da errori inconsueti per i suoi standard e dai problemi fisici alla caviglia che lo hanno tenuto fuori a lungo, circa tre mesi.

Secondo quanto riporta L’Equipe, l’ex nerazzurro dovrà rendersi protagonista di un finale di stagione brillante per guadagnarsi la permanenza, ma potrebbe non bastare. Il Psg, infatti, è insoddisfatto del suo rendimento e non è un caso che Skriniar abbia perso il posto da titolare in favore di Lucas Beraldo.

Il quotidiano francese riferisce, in particolare, che alla base del malcontento parigino ci sarebbe l’incapacità dello slovacco di essere decisivo nei big match. Per questo motivo, è cominciata la ricerca di un nuovo difensore centrale da acquistare nel prossimo calciomercato. E così Skriniar potrebbe salutare a un solo anno dal suo arrivo.