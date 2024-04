Analisi TOTALE Milan-Inter: segreti, Preview e Formazioni

1 di 5

L’ANALISI DI MILAN-INTER

L’attesa sta per terminare, il momento tanto atteso è proprio lì. L’Inter è al primo match point scudetto ed è pronta a viverlo nel sentitissimo derby contro il Milan, in casa dei rivali. Per vincere aritmeticamente il tricolore della seconda stella, ai nerazzurri servono necessariamente i tre punti; pareggio o sconfitta rimanderebbero la festa.

Milan-Inter sarà arbitrata da Andrea Colombo e verrà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Analizziamo quindi, nel consueto approfondimento di Passione Inter, i temi tecnico-tattici del derby meneghino in programma lunedì 22 aprile alle 20:45 e valido per la 33a giornata di Serie A.

PREVIEW>>>