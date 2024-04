Slitta Inter-Torino: UFFICIALI nuova data e orario

La decisione era nell’aria, ma adesso c’è anche l’ufficialità: Inter-Torino si giocherà domenica 28 aprile alle ore 12:30 e non sabato alle ore 15:00, come precedentemente previsto. Ad annunciarlo è stato il club granata su X: “La Serie A comunica che la gara Inter-Torino, precedentemente prevista per sabato 27 aprile alle ore 15.00, si giocherà domenica 28 aprile alle ore 12.30“.

La richiesta è arrivata dalla Prefettura, in modo da consentire ai nerazzurri campioni d’Italia di poter usufruire dell’intero pomeriggio per la parata ufficiale, che partirà proprio da San Siro per terminare in Piazza Duomo. Le celebrazioni dovrebbero cominciare intorno alle 15:30, circa un’ora dopo il fischio finale.