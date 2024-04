La rivelazione di Marotta sul suo futuro all’Inter che nessuno ha notato

Dopo la vittoria nel derby valsa all’Inter lo scudetto matematico, tantissimi calciatori e dirigenti si sono fermati a parlare con le televisioni. Tra questi non poteva mancare l’amministratore delegato sport Giuseppe Marotta il quale, ai microfoni di Mediaset, ha risposto anche a una domanda sul suo futuro in nerazzurro, visto il contratto in scadenza nel 2027.

Queste le sue dichiarazioni: “Io sono a disposizione dell’Inter finché l’Inter riterrà di utilizzarmi. Arriverò a 70 anni forse è giusto passare il testimone però mi sento giovane e adrenalinico e ho ancora voglia di regalare qualcosa di importante a tutti gli interisti“.

Non si tratta di parole banali, visto che fino a qualche settimana fa il varesino dava per certo il ritiro da dirigente di club fra tre anni, manifestando il desiderio di lavorare su temi legati a sport e giovani. Non è una vera e propria “retromarcia”, ma una piccola apertura a rimanere all’Inter oltre la scadenza sicuramente sì.