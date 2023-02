Inter-Udinese, Inzaghi: “Ho grande fiducia in Barella. Sul turnover…”

Il tecnico interista ha parlato in conferenza stampa

Alla viglia di Inter-Udinese , in programma domani sera alle 20.45 a San Siro , Simone Inzaghi ha parlato della gara che attende i nerazzurri e della voglia di fare bene e di riscattare il pareggio contro la Sampdoria .

RISCATTO - "Noi cerchiamo sempre la vittoria. A Genova la sorte non ci è stata amica. Probabilmente dovevamo essere più cattivi e precisi in zona gol, ma la squadra ha avuto il giusto atteggiamento e ha provato a vincere la partita fino al 95° minuto".

LAUTARO - "Mancano ancora l'allenamento di oggi e quello di domani. Cercherò di fare le valutazioni più opportune. È normale che anche nella partita di domani avrò bisogno di tutti i giocatori, sia di quelli che cominceranno sia di quelli che entreranno a gara in corso".

BARELLA -“Tiene tantissimo alla squadra. Ha una grandissima carica e ha sempre voglia di vincere. A volte questa carica lo fa innervosire, ma sappiamo tutti che tipo di ragazzo è. Ho grandissima fiducia in lui, come in tutti gli altri ragazzi".