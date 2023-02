Inter-Udinese con vista sul mercato: Marotta e Ausilio osservano Becao

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il brasiliano sarebbe un ottimo affare di mercato per diversi motivi. In primis, l'operazione sarebbe abbordabile da un punto di vista economico. Becao ha il contratto in scadenza nel 2024 e ha pretese contrattuali accontentabili. L'Udinese vuole 10 milioni di euro, ma c’è margine di trattativa. Dal punto di vista tecnico, poi, il centrale classe 1996 si incastrerebbe alla perfezione nello schema tattico dell' Inter . Non a caso, Becao è specializzato nel ruolo di difensore centrale di destra della difesa tre, posizione nella quale si sta rivelando fondamentale nell'Udinese di Sottil .

Becao potrebbe rappresentare un’operazione abbordabile e conveniente per diversi motivi, ma, inutile negarlo, non entusiasmerebbe il popolo nerazzurro dal punto di vista tecnico. Specie come sostituto di Skriniar. Come rinforzo per la difesa, in combinazione con altri ingressi, invece, potrebbe rappresentare un buon innesto per la rosa. E poi, quel suo vizietto di fare gol al Milan non è da sottovalutare, e sicuramente gioca in suo favore.