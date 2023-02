GdS – Lautaro Martinez sempre più leader: “Sarà il prossimo capitano dell’Inter”

Il futuro all' Inter di Lautaro Martinez potrebbe essere con la fascia al braccio. L’attaccante argentino ha tutte le caratteristiche del leader e nell’ultimo periodo ha preso in mano la squadra a suon di prestazioni di grande personalità.

Già in queste ultime gare Lautaro ha ricoperto il ruolo, ma si è trattato di una scelta contingente. Per questa stagione, come ribadito anche da Inzaghi, il capitano è scelto in base alle presenze. Lautaro è quarto, ma viste le assenze di Handanovic e Brozovic, e la scelta di escludere Skriniar, si è ritrovato ad avere la fascia al braccio. Dalla prossima stagione, però, le cose potrebbero cambiare e il Toro potrebbe essere promosso definitivamente.