Inter-Udinese, nervosismo Lautaro-Becao: giallo per il Toro, salterà la prima della Serie A 2021-22

Nel giro di due minuti "botta e risposta" tra i calciatori

Prima una spinta ricevuta da Becao che lo ha fatto stendere sui cartelloni pubblicitari a bordo campo, poi la risposta con un ruvido intervento: Lautaro Martinez ha vissuto momenti di tensione sportiva nel primo tempo di Inter-Udinese. Per sanzionare la scivolata del Toro il direttore di gara non ha solo fischiato il calcio di punizione in favore dei bianconeri ma ha anche ammonito il dieci interista. Essendo nella lista dei diffidati salterà dunque la prima giornata del prossimo campionato - la cui avversaria sarà da scoprire nei prossimi mesi - e sarà costretto ad assistere alla gara dalla tribuna.