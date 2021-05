Inter-Udinese, Padelli (Inter TV): “Stiamo vivendo un sogno. L’Inter è orgoglio, la svolta nel derby”

Così il portiere nerazzurro, prossimo alla partenza, chiude l'esperienza all'Inter

Mentre la Milano nerazzurra si prepara alla grande festa del post-partita l'Inter si concentra sul match di oggi, che vedrà opposti ai nerazzurri l'Udinese di mister Gotti. A ridosso del match ha parlato così ai microfoni di Inter TV il giocatore Daniele Padelli. Queste le sue parole: "E' il sogno che avevo da ragazzino, quando giocavo con i bambini al campetto. Non riesco a raccontervelo, è qualcosa di troppo grande per me. Proviamo orgoglio: siamo partiti ed abbiamo fatto fatica. Sono state due annate difficili, abbiamo perso una finale di Europa League all'inizio di questo meraviglioso circolo. Proviamo orgoglio e ce lo porteremo dentro per sempre. Chiave di volta? Il derby di ritorno. Abbiamo battuto i primi in classifica, mettendo il nostro marchio sul campionato e dicendo che noi c'eravamo".