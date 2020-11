Real Madrid, piove sul bagnato. Dopo Ramos, anche Varane infortunato: le ultime in vista dell’Inter

E’ stata una serata amara per Zinedine Zidane. Nelle partite di Nations League, infatti, l’allenatore del Real Madrid ha ricevuto notizie brutte provenienti dall’infermeria. Dopo Sergio Ramos, che ha riportato una lesione al bicipite della coscia in Spagna-Germania, anche Varane è uscito anzitempo nella gara tra Francia e Svezia.

Il centrale classe ’93 è stato sostituito da Deschamps alla fine del primo tempo, a causa di un problema fisico di cui ancora non si hanno notizie. Mercoledì 25 ci sarà Inter-Real Madrid e per Zidane potrebbe aprirsi una vera emergenza in difesa. Oltre a Ramos e Varane, le cui condizioni saranno accertate nelle prossime ore, gli spagnoli dovranno fare a mano di Militao, attualmente positivo al Covid-19.

