Nazionali – La Croazia cade in casa contro il Portogallo: 90 minuti per Perisic

Passo falso per la Croazia, che perde in casa contro il Portogallo. La sfida tra le due squadre è terminata 3 a 2, grazie alle reti di Ruben Dias, autore di una doppietta, e di Joao Felix, che regalano i tre punti agli uomini di Fernando Santos. I croati erano passati in vantaggio con Kovacic. L’ex Inter ha segnato due gol, prima della beffa finale arrivata al 90′.

Il nerazzurro Ivan Perisic è rimasto in campo per 90 minuti ed è stato impiegato in attacco. Alla gara era assente Marcelo Brozovic, che pochi giorni fa ha contratto il Covid-19 dopo il caso Vida. Perisic è stato molto utile ad Antonio Conte nelle ultime uscite dell’Inter, grazie alle reti segnate contro Parma e Real Madrid.

