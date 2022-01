Inter-Venezia, il presidente dei lagunari: “Nostra intenzione scendere in campo”

In serata altro giro di tamponi per i giocatori del club veneto

Lo spettro del Covid - e del rinvio - aleggia anche su Inter-Venezia, partita in programma per domani sera e che potrebbe fare la fine della gara di qualche settimana fa contro il Bologna: il condizionale è d'obbligo, perché allo stato attuale il Venezia ha numericamente le carte in regola per scendere in campo contro i nerazzurri. Gli ultimi motivi di apprensione, in sostanza, riguardano i test che i giocatori del club veneto effettueranno in serata, in vista della partita di domani: in caso di nuove positività, la situazione potrebbe complicarsi. Intanto, a scrivere alcune righe sul sito ufficiale del Venezia, è stato proprio il presidente, Duncan Niederauer.