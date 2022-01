VIDEO – Inter-Venezia, infortunio Correa, calciomercato – INTER NEWS

Appuntamento alle 19.30 sul canale di Passione Inter

Torna puntuale l'appuntamento delle 19.30 con la diretta sul canale di Passione Inter. Al centro della puntata di questa sera non può non esserci l'apprensione per la sfida in programma domani contro il Venezia, messa a rischio dalle molteplici positività al Covid dei giocatori lagunari e che, tuttavia, allo stato attuale si dovrebbe giocare. Spazio, poi, anche all'infortunio di Correa che sta portando l'Inter anche a rivedere i piani di mercato (vedi l'addio di Sensi) e a tutte le altre notizie sui possibili colpi in entrata. Seguici e commenta con noi le notizie dal mondo nerazzurro!