UFFICIALE – Bologna-Inter si recupera: niente 0-3 a tavolino. La decisione del Giudice sportivo

Palla alla Lega per la data del recupero

E' arrivato in serata il verdetto del Giudice sportivo su Bologna-Inter : e il verdetto è che la partita dovrà essere recuperata, poiché il Giudice sportivo non ha ritenuto di condannare il Bologna allo 0-3 al tavolino. Questo il passaggio decisivo della sentenza del Giudice circa il contegno mantenuto dal Bologna in relazione alla gestione della propria rosa, sotto il profilo epidemiologico, nell'avvicinamento alla gara: "Nessun addebito, anche in termini di carenza di una perfetta diligenza, può essere imputato alla società Bologna - scrive il Giudice - Si rimettono alla Lega i provvedimenti organizzativi per la disputa della gara".

In sostanza, il Giudice sportivo, con la sua pronuncia, rileva come al Bologna non possa essere addebitata alcuna responsabilità in ordine all'evenienza di non aver potuto conseguire il numero minimo di giocatori previsto per la disputa della partita di campionato in programma per lo scorso 6 gennaio, e dunque rigetta la possibilità di assegnare lo 0-3 a tavolino in favore dell'Inter. Ora la palla passa alla Lega, che dovrà decidere sulla data del recupero.