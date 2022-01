Inzaghi non vuole scherzi: col Venezia in campo la formazione tipo

Le probabili formazioni del match di questa sera

L'ultimo giro di tamponi sembra aver fugato ogni dubbio, Inter-Venezia si giocherà. Al momento infatti, a meno di clamorosi risvolti di questa mattina, i positivi nel gruppo squadra sono 5, perfettamente dentro il tetto di 9 previsto per poter giocare la gara. Sospiro di sollievo quindi per Inzaghi, che ha preparato la gara puntando, se possibile, ad un piccolo allungo in classifica.

Proprio per questo il tecnico nerazzurro ha fatto riposare tanti titolari dall'inizio in Coppa Italia contro l'Empoli ed ha chiesto un ultimo sforzo ai suoi prima della sosta. A meno di ripensamenti dell'ultim'ora contro il Venezia scenderanno in campo tutti i titolari, anche se su Brozovic e Lautaro pende una grossa incognita: entrambi sono in diffida ed un cartellino giallo farebbe saltare loro il Derby. La sensazione comunque è che Inzaghi li abbia responsabilizzati e che voglia "rischiare": vincere questa sera è altrettanto fondamentale, anche dal punto di vista psicologico. Discorso diverso per gli ospiti, alle prese con un focolaio Covid nel gruppo squadra. Ecco le probabili formazioni, secondo La Gazzetta dello Sport, del match di questa sera: