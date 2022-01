Inter-Venezia, allarme rientrato? Gli ospiti in viaggio verso Milano

La partita dovrebbe giocarsi regolarmente

Lo spauracchio del possibile rinvio anche di Inter-Venezia per i tanti contagiati Covid sembra essersi allontanato. Il Venezia infatti sembra intenzionato a giocare e, anche se sono stati solo dati numeri complessivi e non specifici, pare che per ora il numero di positivi effettivo in rosa sia di 8, inferiore quindi al tetto massimo di 9.