Al termine di Inter-Hellas Verona, decisa da un suo gol, Davide Frattesi è intervenuto ai microfoni di DAZN, per commentare il successo arrivato in pieno recupero.

Queste le sue parole:

VITTORIA – “In questa vittoria c’è tutto, ma la cosa più importante è che c’è un gruppo fantastico. Anche chi gioca meno è al centro dell’attenzione e si sente importante. Questo è fondamentale in un’annata così lunga”.

ESULTANZA – “Avrei fatto molto di peggio, ma avrei preso un’altra ammonizione per l’esultanza e poi mi riprendono. Altrimenti avrei fatto molto peggio”.

GOL – “Il gol è come quello contro la Real Sociedad, su un mio tiro sporco è arrivato Lautaro. Qui c’è stata una respinta perché il tiro è bello, ho pensato a quell’azione e mi sono buttato”.

MOMENTO – “Ora la vivo meglio, c’è stato un periodo difficile perché quando sei abituato a giocare non è facile. Non avevo sempre il motore al 100%, questo gol mi darà tanta fiducia e spero di poter aiutare tanto la squadra”.

PARTITE DIFFICILI – “Le partite difficili da vincere sono quelle sporche e ti fanno arrivare in fondo al campionato. Non ho mai lottato per questi obiettivi, ma credo che sia questa la chiave”.