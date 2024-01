Il finale di partita di Inter-Hellas Verona non è stato certo per cuori deboli. Il rigore sbagliato da Henry ha sancito il successo nerazzurro, ma prima ancora c’è stata la rete del 2-1, in pieno recupero, di Davide Frattesi, festeggiata con gioia folle insieme ai tifosi e ai compagni.

Questo il video della sua esultanza scatenata: