Sommer va in PANICO sul rigore di Henry: ECCO cosa è successo

Inter-Hellas Verona è stata una gara con un finale incredibile, segnato dal gol di Frattesi in pieno recupero e dal rigore sbagliato da Henry all’ultima occasione. Il francese ha spiazzato Sommer, ma ha colpito male il pallone e la palla è finita sul palo, per la gioia di tutto San Siro.

Come rivelato da DAZN, negli istanti antecedenti alla battuta dagli undici metri, il portiere nerazzurro è parso molto agitato e si è subito avvicinato alla panchina per chiedere più volte consiglio, in particolare al suo vice Audero. Quest’ultimo gli avrebbe consigliato di buttarsi alla sua sinistra.

Sommer ha seguito il consiglio, rivelatosi poi sbagliato. Tuttavia, va detto come dall’esecuzione di Henry, il francese sembri cambiare idea all’ultimo, forse perché accortosi proprio delle intenzioni del portiere svizzero, colpendo male il pallone.