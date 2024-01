Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Hellas Verona, Simone Inzaghi ha commentato la vittoria dei nerazzurri arrivato dopo un finale molto sofferto. Queste le sue parole:

VITTORIA – “È importante vincere questo tipo di partite. In fase di possesso la squadra mi è piaciuta anche se dovevamo essere più precisi. Dopo il gol di Henry abbiamo avuto un paio di occasioni, poi abbiamo avuto il 2-1 e il rigore contro. È stata una partita di sofferenza, ma anche queste gare sono molto importanti”.

RABBIA VERONA – “Ne ho perse anche io partite così, chiaramente ci stanno le proteste. Penso che sia stata un’ottima partita. Il rigore per il Verona era giusto: Darmian è venuto da me e ha ammesso di aver toccato l’avversario”.

ERRORE BARELLA-SANCHEZ – “Una volta dato il rigore lo avrebbero annullato il possibile gol di Barella. Lui voleva far fare gol a Sanchez. Mi piacciono anche questi gesti tra giocatori”.

CONDIZIONI CAMPO – “Bisogna cercare di rimediare, ne ho parlato sia per il bene dell’Inter che del Milan perché le condizioni sono critiche. Ma dovevamo essere più bravi. Ho parlato con la società e giocando due squadre non è semplice, ma qualcosa dovranno fare. In questo momento San Siro è in grande difficoltà”.

LAUTARO – “Con un altro svoglimento della partita gli avrei tolto i minuti finali, ma non ha dato segnali ed è andato bene”.

GIRONE D’ANDATA – “Abbiamo finito il primo round e abbiamo 48 punti. C’è un’altra squadra che sta tenendo il passo, il Milan e le altre sono pronte ad aspettare qualche passo falso. Abbiamo fatto un ottimo girone d’andata, le ultime gare sono state meno brillanti. Da Genova e da una gara sofferta come oggi possono arrivare indicazioni importanti”.

PAVARD – “Pavard è un giocatore di livello internazionale. Si è inserito nel modo migliore, ma poi ha avuto un infortunio importante. Ha sempre voluto essere con la squadra e oggi ha fatto un’ottima partita”.

BUCHANAN – “Si tratta di un ottimo giocatore, la società è stata brava a non farsi trovare impreparata. Cuadrado ha avuto un problema, adesso Buchanan arriva giovane ma con esperienza. Stamattina l’ho visto allenarsi e ha ottimi dati fisici e voglia di impararare. Cerchermo di inserirlo”.