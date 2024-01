Il commento fake di Bastoni che ha fatto impazzire milanisti e juventini

Non accenna a placarsi la rabbia dei tifosi juventini e milanisti, sempre più in simbiosi e accomunati dalla speranza che l’Inter non vinca lo scudetto.

Sui social, in queste ore, è circolato un commento fake di Alessandro Bastoni che risponde a Luca Marelli, ex arbitro e opinionista su Dazn. Il problema è che si tratta di un contenuto fake al quale i tifosi biancorossoneri hanno invece creduto, inveendo contro il difensore nerazzurro. Di seguito l’immagine: