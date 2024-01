Vidal a Sanchez: “Vattene dall’Inter”. Poi ATTACCA un giocatore nerazzurro

Arturo Vidal torna a polemizzare contro l’Inter per lo scarso impiego di Alexis Sanchez e lo fa tramite il suo profilo Twitch. Queste le sue parole rivolte al connazionale:

“Alexis, se mi stai ascoltando per favore vattene dall’Inter. È stata una sciocchezza, non saresti mai dovuto tornare. Gliel’ho anche detto. Doveva andare in un club dove potesse divertirsi e fosse amato dalla gente, ma è un testardo“.

Poi l’attacco a un centrocampista nerazzurro, oltre che a Simone Inzaghi: “Gioca Lautaro al suo posto? È un buon attaccante, ma come fa a non giocare Sanchez nell’Inter? Gioca Mkhitaryan e non Alexis, io veramente mi voglio uccidere a pensare una cosa del genere. Mi fa rabbia, Alexis è troppo forte. Preferirei vederlo al River che all’Inter. Lui è felice solo se gioca, così non è felice. I compagni all’Inter non sono migliori di lui ma l’allenatore non lo vuole e basta. Altrimenti come fai a farlo entrare a 9 minuti dalla fine? Che rabbia mi fa…“.