Inter pronta a vietare l’accesso a San Siro ai responsabili di Cremona
Possibile stop alle trasferte per i tifosi nerazzurri
Dopo i disordini avvenuti domenica allo stadio Zini di Cremona, l’Inter ha già fatto sapere che agirà contro i responsabili degli episodi violenti. Le conseguenze potrebbero essere simili a quelle applicate in passato ai sostenitori di Roma, Fiorentina, Lazio e Napoli.
Secondo La Gazzetta dello Sport, sarà il ministro Piantedosi a decidere i provvedimenti, probabilmente dopo il verdetto del Giudice Sportivo. Quest’ultimo potrebbe comunque sanzionare la curva nerazzurra per quanto accaduto in trasferta.
Marotta ha dichiarato: “Siamo in stretto contatto con le Autorità competenti per le indagini sull’increscioso incidente di Cremona. Nel momento in cui saranno identificati tutti i responsabili, l’Inter provvederà ad esercitare la clausola di gradimento per impedire il loro ingresso a San Siro. Inoltre procederà nei loro confronti davanti all’autorità giudiziaria”.
La clausola di gradimento, sostenuta anche dal ministro per lo Sport Abodi, potrebbe ottenere l’approvazione del Viminale. Qualora il club dovesse prendere nettamente le distanze dagli ultras violenti, la sanzione potrebbe essere ridimensionata. Si parla di un blocco delle trasferte, ma non necessariamente fino al termine della stagione, che la società nerazzurra vorrebbe affrontare con il pieno sostegno dei propri tifosi.