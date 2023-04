Non sempre vince chi è più forte. Per quanto in Champions League ci siano squadroni da far paura e anche chi ha trionfato negli ultimi anni sembra dimostrare questa tesi, spulciando l’albo d’oro – senza andare troppo in là nel tempo – si scopre che anche formazioni molto più deboli di altre sulla carta possono alzare la coppa. E allora, visto il tabellone favorevole che fa ben sperare l’Inter, andiamo a vedere quali sono stati i casi recenti più significativi.

Il primo che balza alla mente è il successo del Porto di Mourinho nell’inaspettata finale con il Monaco del 2004. Lo Special One, dopo la vittoria in Coppa Uefa nell’anno precedente, ha dimostrato di essere tale conquistando una Champions incredibile, vincendo 3-0 con i francesi allenati da Deschamps ed eliminando in precedenza corazzate come il Manchester United di Ferguson e di un giovane Cristiano Ronaldo. Un’altra impresa, che ha compiuto nella passata stagione il 25° anniversario, è il trionfo del Borussia Dortmund di Hitzfeld (1997), che sconfisse nell’atto decisivo la grande favorita Juventus di Lippi, Del Piero e Vieri. E c’è anche un po’ di nerazzurro in quella vittoria: era presente Paulo Sousa, futuro giocatore dell’Inter e attuale tecnico della Salernitana. Un altro successo insperato arrivò nel 2012, quando il Chelsea di Di Matteo – arrivato sulla panchina dei Blues nel corso della stagione dopo l’esonero di Villas Boas – eliminò il Napoli di Mazzarri, il Barcellona di Guardiola campione in carica e vinse la finale in casa del Bayern Monaco (che l’anno dopo fece il Triplete). Senza andare troppo in là nel tempo, restando negli anni ’90, si ricordano anche i trionfi del Marsiglia nel 1993 (contro il Milan) e della Stella Rossa di Mihajlovic e Pancev (che poi sarà un grande flop all’Inter) nel 1991. Chissà se Inzaghi e i suoi potranno essere i prossimi ad iscriversi a questo speciale club.