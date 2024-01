Nessuno come l’Inter: vittoria sul Monza da STORIA della Serie A

La vittoria per 5-1 contro il Monza ha regalato all’Inter i 3 punti, ma anche un traguardo storico per il campionato di Serie A, mai tagliato da nessun’altra squadra prima d’ora.

I nerazzurri, infatti, sono la prima squadra del campionato italiano ad aver vinto almeno una volta in casa di tutte le 67 squadre che hanno partecipato almeno una volta alla Serie A. Un’altra soddisfazione per gli uomini di Inzaghi, che continuano a scrivere pagine importanti della storia nerazzurra e non solo.