VIDEO – Thuram UOMO spogliatoio: che GESTO con Arnautovic!

Marcus Thuram è stato uno dei giocatori decisiv in campo in Monza-Inter, siglando un gol fantastico per il 5-1. Il francese, però, si è reso protagonista anche dopo il fischio finale, con un bellissimo gesto verso Marko Arnautovic. Un abbraccio importante verso il compagno di reparto, che dà un’ulteriore prova della compattezza dello spogliatoio nerazzurro.

Questo il video: