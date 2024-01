Le parole di Simone Inzaghi a Sky Sport e Dazn al termine di Monza-Inter, gara vinta con una grande prestazione della sua squadra. Queste le sue parole:

SKY SPORT

PRESTAZIONE – “Più che di un messaggio mandato parlerei della prestazione. Abbiamo fatto un’ottima gara, preparata nel migliore dei modi. I ragazzi hanno dato la solita ottima disponibilità e la squadra ha avuto un ottimo approccio contro una squadra che l’anno scorso ci aveva tolto punti importanti”.

SUPERCOPPA – “Andiamo in Arabia da detentori del titolo e giocheremo queste due partite che sono una novità per tutti. Nessun problema. Martedì partiremo con grandissima voglia, c’è un torneo e in palio e faremo del nostro meglio”.

POLEMICHE – “Fortunatamente ho guardato il campo. Fuori ho i dirigenti che parlano. Insieme allo staff abbiamo pensato al campo. Abbiamo fatto bene, ma dobbiamo continuare. Oggi è appena iniziato il girone d’andata e abbiamo ancora molto partite davanti”.

CONCENTRAZIONE – “Concentrarmi solo sul campo è senz’altro una mia qualità. Siamo abituati alle critiche. Sono tante stagioni e tante partite che noi tutti allenatori abbiamo fatto. L’importante è avere la squadra che ti segue. Abbiamo fatto grandi cose in questi anni e vogliamo continuare a farle”.

INTER MIGLIORE – “Non posso dire che questa è la mia Inter più forte. Mancano 20 partite e il gruppo dell’anno scorso ha fatto finale di Champions e vinto 2 trofei. Siamo a metà del nostro tragitto, abbiamo fatto un ottimo girone di Champions, in un gruppo tosto, e in campionato stiamo tenendo un grande ritmo, ma siamo lì insieme a un’altra squadra e ad altre che sono pronte ad approfittare di uno sbandamento”.

CARBONI – “Valentin l’anno scorso è stato con noi ed è stato importante per la sua crescita. Ha fatto 6-7 spezzoni di partita e si è allenato sempre con grandissimi giocatori. L’ho alternato nel fare la mezz’ala e la punta e lo ha fatto con grande disponibilità. Quest’anno sta crescendo ancora e gli auguro di continuare così. Poi decideremo con la società”.

MIGLIORAMENTI – “A parere mio c’è sempre da migliorare. Stasera abbiamo fatto un’ottima partita, ma anche a Genoa non avevamo fatto male, nonostante un gol da evitare. Con il Verona è andata meno bene. In queste settimane abbiamo analizzato dove potevamo fare meglio. Stasera è stata un’ottima prova contro una squadra difficile da affrontare”.

MERCATO – “Hanno parlato i dirigenti. Si è parlato tanto degli attaccanti, ma io sono contentissimo di Arnautovic e Sanchez, perché si stanno allenando bene. Nel girone d’andata hanno trovato Thuram e Lautaro che hanno fatto benissimo, ma devono continuare così. Arnautovic ha fatto prove importanti, Sanchez non ha giocato tanto, ma con il Salisburgo ha fatto un gol importante e domenica ha fatto 18 minuti di qualità. Anche loro troveranno spazio e si toglieranno soddisfazioni importanti”.

DAZN

RISPOSTA – “Si è parlato tanto in settimana dell’Inter, ma i ragazzi hanno lavorato bene con lo staff. Stamattina ero tranquillo e fiducioso perché la squadra era concentrata. Siamo stati bravi, abbiamo avuto un grandissimo approccio che è stato determinante”.

ARNAUTOVIC-SANCHEZ – “Di Arnautovic e Sanchez sono molto contento per come lavorano e per come stanno nel gruppo. Sanchez è arrivato dopo e Arnautovic ha avuto un infortunio importante. Hanno giocato meno di quanto mi aspettassi, ma hanno saputo essere determinanti. Sono stato attaccante e so quanto è importante per loro. Sul 3-1 avevo qualche giocatore affaticato e qualche ammonito. Anche loro avrebbero dovuto avere spazio per come si sono allenati, ma i cambi erano finiti”.

LAVORO – “Le critiche non sono un problema. Noi lavoriamo tanto e ascoltiamo poco. Io in primis e anche i ragazzi. Domenica non avevamo fatto bene. Stasera il campo era splendido ed erano 3-4 partite dove i terreni di gioco erano imperfetti. Stasera, invece, il campo era pefetto e abbiamo giocato bene tecnicamente. Noi dobbiamo giocare bene e stasera abbiamo fatto un ottimo possesso”.

SUPERCOPPA – “Complicata in Supercoppa perché siamo i detentori del titolo da 2 anni. Non sappiamo come andrà con questa nuova edizione, ma lo sapevamo. Ci aspettavamo di giocare una partita secca però è stato deciso così e andiamo con fiducia in Arabia, trovando altre 3 squadre in un ottimo momento. Cercheremo di alzarev il trofeo”.

SCUDETTO – “Io non mi sono espresso sullo Scudetto come non mi sono espresso a inizio campionato. Noi dobbiamo essere ambiziosi e cercare di fare più partite possibile. Veniamo da una finale di Champions e da 2 trofei. Abbiamo rinnovato tanto, ma la squadra sta facendo grandi cose. Però ci sono avversari preparati che ci stanno dando filo da torcere. Ancora è lunghissima”.