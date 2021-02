Mentre l’Inter di Antonio Conte si prepara a sfidare il Milan nel derby valido per la 23esima giornata di Serie A, arriva una buona notizia per l’Inter Women. La calciatrice Gloria Marinelli ha ricevuto il premio come ‘Calciatrice del mese AIC‘ per novembre 2020. Ad annunciarlo è l’Inter Women attraverso il profilo ufficiale Twitter:

“Gloria Marinelli ha ricevuto il premio “Calciatrice del mese AIC” – novembre 2020 per la Serie A”

