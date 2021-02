Ottimismo per Vidal: si allena con il gruppo, verso il recupero per il derby

Buone notizie per Antonio Conte in vista del derby che domenica prossima alle ore 15 vedrà fronteggiarsi Inter e Milan in una stracittadina d’alta quota, utile a dare risposte importanti sulle ambizioni scudetto di entrambe le società. Il tecnico nerazzurro, infatti, dovrebbe recuperare Arturo Vidal, fermo da qualche settimana a causa di una botta rimediata nella prima giornata del girone di ritorno contro la Fiorentina.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista cileno ha svolto la sessione d’allenamento pomeridiana con il resto del gruppo e dovrebbe tornare a disposizione per la partita di domenica. Da valutare un possibile impiego dal primo minuto, con Christian Eriksen che appare comunque favorito per vestire una maglia da titolare.

