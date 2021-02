Mercato, l’Inter continua a seguire Thiago Almada

L’Inter, in attesa di capire che piega prenderà il futuro societario, continua a pianificare il futuro sul medio-lungo periodo, cercando di scovare sul mercato talenti affidabili per gli anni a venire. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i nerazzurri sarebbero ancora parecchio interessati a Thiago Almada.

Almada, estroso trequartista del Velez, piacerebbe molto alla dirigenza e l’interesse nato negli scorsi mesi non si sarebbe sopito, come confermato dalla stessa stampa argentina. Tuttavia il periodo di ristrettezze economiche e l’incertezza sul futuro proprietario del club avrebbero frenato le mosse dell’Inter, che ancora non si è fatta avanti in maniera concreta. Thiago Almada piace, ma al momento Marotta ha le mani legate. La speranza è che, q1uando il club potrà di nuovo muoversi liberamente sul mercato e la situazione sarà più definita, il ragazzo non sia già emigrato verso altri lidi.

