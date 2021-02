TS – Inter il gioiello è in casa: Satriano fa sognare la Primavera

Il Derby tra Inter e Milan si avvicina, ma i nerazzurri, ripensando alla vittoria per 3 a 0 in quello Primavera, possono sorridere. E non solo per il risultato. La stracittadina Under 19 infatti ha confermato ancora l’astro nascente del campionato giovanile: Martin Satriano.

Il ragazzo uruguagio, che compirà domani 20 anni, sta mantenendo le promesse iniziali, come sottolineato anche da Tuttosport. In patria infatti aveva mostrato qualità eccezionali nel Nacional, spingendo l’Inter a spendere 2,4 milioni di euro per battere la concorrenza e portarlo a Milano. In Uruguay lo considerano uno dei maggiori talenti, non solo Sud Americano, della sua generazione e i numeri ed il peso dei goal recenti sembrano confermare le attese. Doppietta contro il Sassuolo, goal vittoria contro la capolista Roma e doppietta nel Derby contro il Milan. 5 reti nelle ultime 3 importantissime gare.

Satriano è ormai uno dei gioielli più ammirati della Primavera di Armando Madonna e non sembra aver intenzione di fermarsi. Il livello del campionato è parecchio alto certo, ma la coppia d’attacco Fonseca-Satriano fa già paura (e gola) a molti. Il futuro, almeno sulla carta, sembra ricco di possibilità allettanti per il reparto offensivo nerazzurro, anche in chiave prima squadra.

L’INTER CONTINUA A CERCARE TALENTI IN ARGENTINA>>>