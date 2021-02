Pasinato sull’Inter: “Conte? Mi aspettavo di più. Senza Scudetto è un fallimento”

Giancarlo Pasinato, ex ala dell’Inter e del Milan degli anni ’80, ha parlato ai microfoni di TMW Radio in vista del Derby di Milano, dicendo la sua sulla lotta per la conquista dello Scudetto.

Pasinato ha dichiarato: “Sicuramente l’Inter arriva meglio alla partita, più carica e riposata. Il Milan ha giocato ieri, sarà un po’ stanco. I nerazzurri domenica dovranno vincere. Per le ambizioni che hanno serve una vittoria, altrimenti senza Scudetto sarà un’annata fallimentare. Solitamente quando sei favorito i Derby li perdi, ma vedo bene la squadra di Conte. Ma per lo Scudetto guai a dare per spacciata la Juve: sicuramente non mollerà. Ronaldo può farti goal in qualsiasi momento. Spero per il campionato che vadano molto avanti in Champions, magari fino in finale, così perdono punti in campionato. E attenzione anche alla Roma, che può portare via punti importanti alle altre contendenti”.

“Eriksen? Si è dovuto adattare al nostro calcio, al Tottenham giocava un po’ dove voleva, non doveva rispettare delle direttive, un compito preciso. Devo fargli i miei complimenti, non tutti si sarebbero allenati con la stessa voglia nella medesima situazione. Credo sia un bravo ragazzo, anche di carattere. Da noi diventerà ancora più forte: in Serie A devi ragionare di più, migliorarti sempre. Dispiace per Sensi. Da quello che aveva fatto vedere fino ai primi infortuni, avrebbe potuto far vincere lo Scudetto all’Inter già l’anno scorso”.

Su Conte, Pasinato ha poi proseguito: “L’anno scorso ha fatto quello che pensavo potesse fare al primo tentativo. Quest’anno però, con i nuovi acquisti, mi aspettavo qualcosa di più. I punti persi che pesano di più sono quelli lasciati con la Sampdoria, ma se all’inizio avesse giocato a 4 dietro probabilmente avrebbe una situazione in classifica anche migliore.

QUALI RISVOLTI DOPO LE PAROLE DI ZHANG?>>>