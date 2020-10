Inter Women, Marinelli: “Felicissima di avere ritrovato il goal, mi mancava tanto”

Gloria Marinelli, protagonista oggi di un’ottima prestazione e del goal del pareggio contro le Giallorosse, ha commentato così, sul canale ufficiale Twitter dell’Inter Women, la partita odierna.

Marinelli ha dichiarato: “Siamo contente, abbiamo incontrato una squadra molto forte. Ma ci siamo allenate bene tutta settimana, ci siamo preparate al meglio e il risultato si è visto. Sarebbe stata meglio una vittoria ovviamente, ma va bene così”.

“Entrare a gara in corso non è facile, ma volevo dimostrare quanto valgo e che posso meritarmi il posto da titolare. Sono felice del primo goal stagionale perché mi mancava tanto, per un attaccante non segnare per 4 segnate di fila è dura. Mi è esploso il cuore dall’emozione e l’ho dedicato a mia cugina che è venuta a vedermi dopo tanto tempo”.

Marinelli ha concluso: “Settimana prossima c’è il Derby. Come sempre è una partita emozionante, ma ora abbiamo il morale alto e ci prepareremo al meglio, vogliamo trovare la prima vittoria stagionale!”.

