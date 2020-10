Novellino sul Derby: “Non so se si giocherà, la salute viene prima di tutto”

Walter Novellino, ex calciatore del Milan e allenatore, tra le altre, del Torino, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della delicata situazione che si sta sviluppando nella settimana che porterà al Derby di Milano. Il Covid-19 infatti sta mietendo numerosi contagiati nell’Inter, che si avvicina alla stracittadina in emergenza.

Novellino ha dichiarato: “Per un allenatore è difficile preparare una partita con il Derby in una situazione simile, con la mente tutt’altro che sgombra. Come fai ad allenarti bene in un caos simile? Sinceramente non so se si giocherà la partita. La cosa importante però è prendere una posizione netta e non a seconda della gara. Bisogna decidersi: o ci si ferma o si va avanti”.

“In questo momento serenamente non si può giocare, parliamo di uomini come noi, che hanno una famiglia e hanno paura. Bisogna stare attenti, sono decisioni difficili da prendere. La salute viene prima di tutto e si stanno verificando tanti casi anche nel nostro Paese adesso”.

