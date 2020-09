Inter Women – Regazzoli: “Che emozione tornare in campo. Il gruppo è molto unito, aspettiamo Ilaria Mauro”

Dopo un inizio di campionato non entusiasmante da parte dell’Inter Women la Serie A femminile è in pausa. Ai microfoni di Inter TV ha parlato del momento della squadra Alice Regazzoli:

CONDIZIONE FISICA – “Sto bene adesso, mi sono ripresa. Tornare dopo 10 mesi è stata un’emozione unica. Non pensavo di giocare dall’inizio e devo ringraziare il mister per aver creduto in me”.

PRIMA VITTORIA – “Come avete visto non abbiamo iniziato bene. Piano piano ci stiamo rifacendo. Il mister prima della partita ci ha detto di gicoare con il cuore e di dimostrare le nostre potenzialità. Così è stato e abbiamo portato a casa i 3 punti”.

ACQUISTI – “Ho iniziato dalle giovanili, ora siamo in Serie A. Quest’anno ci sono stati ottimi acquisti e aiutano la squadra. Stiamo aspettando il ritorno di Ilaria Mauro”.

NUOVE COMPAGNE – “Ci stiamo trovando tutte bene. Sono contenta che il gruppo sia così unito”.

PROSSIMO IMPEGNO – “Contro il Napoli non dobbiamo sottovalutare l’impegno, dobbiamo essere concentrate per 90 minuti. Cercheremo di portare a casa i 3 punti”.

