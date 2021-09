Interisti in Nazionale – Lautaro e Correa da urlo, il recap di questa notte

Ottimi segnali dalla coppia argentina

Pietro Magnani

Nelle qualificazioni mondiali per Qatar 2022 andate in scena tra ieri sera e stanotte, brillano di nuovo i calciatori dell'Inter, protagonisti su più fronti, soprattutto con Lautaro Martinez e Correa, che pare stiano facendo le prove generali per prendersi anche il futuro dei nerazzurri.

In campo sono scesi i sud americani Lautaro Martinez, Joaquin Correa, Arturo Vidal e Matias Vecino, oltre a Nicolò Barella. L'ex Cagliari, unico italiano tra i 3 nerazzurri convocati da Mancini a scendere in campo, ha giocato per un'ora, dimostrandosi uno dei "meno peggio" nel pareggio dell'Italia contro la Bulgaria, rimediando anche un cartellino giallo.

Per Vecino e Vidal invece 90 minuti sul campo da gioco, rispettivamente contro Perù e Brasile. Per Vecino una buona prova nel pareggio per 1 a 1, mentre per l'ex Barcellona è arrivata una sconfitta, immeritata, contro il Brasile. Ora la situazione in classifica per il Cile inizia ad essere critica.

Prestazione magistrale invece per Lautaro Martinez e Correa nella vittoria per 3 a 1 dell'Argentina in casa del Venezuela. Ad aprire le danze è proprio il "Toro", partito titolare al fianco di Leo Messi, in goal al 47 del primo tempo. Nella ripresa, al 62 esimo, scende in campo anche il "Tucu". E come col Verona ci mette pochissimo a timbrare il cartellino, andando in goal dopo soli 9 minuti, al 71 esimo, proprio su assist di Lautaro. 4 minuti dopo il numero dieci dell'Inter è stato sostituito. Con questa vittoria l'albiceleste rimane saldamente al secondo posto, a 6 lunghezze dalla capolista in fuga, il Brasile.

Ottimi segnali quindi per Simone Inzaghi, specie dai suoi due attaccanti, pronti a ballare il tango del goal in coppia anche in nerazzurro.